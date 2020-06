Coupe d’Italie : Naples élimine la Juventus et s’offre le titre

Naples s’est imposé face à la Juventus (0-0, 4-2 aux t.a.b.) ce mercredi soir en finale de la Coupe d’Italie. Un succès précieux des Napolitains qui s’offrent leur premier titre de la saison.

Au terme d’une rencontre mitigée, le Napoli a disposé de la Juventus pour s’offrir la sixième Coupe d’Italie de son histoire. Face à des Turinois en panne d’inspiration à l’image d’un certain Cristiano Ronaldo fantomatique, les Napolitains sont allés chercher une victoire précieuse acquise lors des séances de tirs au but. Déterminés et tranchants devant le but, les poulains de Gattuso ont été les premiers à se signaler. A la 24è minutes, Insigne frappe le poteau droit de Buffon sur coup franc. Le portier piémontais semblait battu sur le coup. Très sollicité, le vétéran gardien de but italien doit encore se déployer juste avant la pause sur une nouvelle tentative d’Insigne. 0-0, le score à la mi-temps.

La seconde période restera à l’image de la première avec les Napolitains qui poussent et les Bianconri qui résistent. Buffon restera d’ailleurs le joueur de la Juve le plus en vue, signant notamment une double parade sublime en fin de mach face à Maksimovic, puis à Elmas. A 0-0 à la fin du match, la fatidique séance des tirs au but s’est alors imposée pour départager les deux équipes. Et dans cet exercice, ce sont les Napolitains qui ont été plus adroit avec quatre tirs réussis contre deux pour leurs adversaires. Les Partenopei s’imposent donc et remportent la Coppa Italia face à la Juve de CR7.