Coup de tonnerre : Chioma aurait quitté Davido

Va-t-on vers le divorce entre Chioma et Davido? Le célèbre couple nigérian serait, depuis quelques jours, au cœur d’une nouvelle polémique. En effet, selon des bruits de couloirs, relayés par certains médias classiques, l’artiste serait de nouveau papa. Un enfant né de son union avec une maquilleuse angolaise vivant au Royaume-Uni. Selon les informations, la mère de l’enfant, une certaine Larissa Yasmin Lorenco serait dans la vie du chanteur depuis 2017, malgré le fait que ce dernier soit en couple avec Chioma Rowland.

Mais, si cette énième infidélité de Davido ne semble pas surprendre ses fans, tant l’artiste est habitué à avoir un enfant par femme, cela passe très mal du côté de Chioma. Selon la journaliste nigériane, Kemi Olunloyo, la fiancée de David Adeleke aurait quitté la maison de son compagnon, visiblement fatiguée de la vie adultérine du père de son enfant. «Chioma a déménagé. En route pour Igboland. Actuellement au parking », a posté Kemi.

Chioma has moved out. Off to Igboland. Currently at the motorpark 🚌🚌🚌😁😁😁#Kemitalks

— Dr. Kemi Olunloyo (@KemiOlunloyo) June 9, 2020