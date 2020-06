Côte d’Ivoire: victime d’agression, Meli Melo raconte en pleurs son calvaire

Meli Melo, artiste ivoirienne et auteur du tube à succès « Baoulé Métisse » a été agressée hier mercredi 17 juin 2020. C’est en larmes que l’artiste a raconté les faits relayés par la presse ivoirienne.

La chanteuse Meli Melo a raconté le calvaire qu’elle a vécu lors d’une agression qui a failli lui coûter la vie. « Je suis montée dans le taxi (Wôrô Wôrô) à Yopougon Kenya vers 19h. Lorsque je montait il y’avait un garçon et une jeune fille », a t-elle indiqué. Selon son récit, arrivée vers la rue Princesse, le garçon a sorti un couteau en lui demandant de lui remettre son téléphone et son sac. Pendant ce temps, le couteau était pointé sur sa hanche. Sans broncher, Je leur ai remis mon téléphone et mon petit sac. « Arrivé vers l’ancien bel Air pour ceux qui connaissent, juste à la descente en partant au toit rouge il y’a un hôtel. Arrivé à ce niveau ils ont ouvert la portière et m’ont jetée », a t-elle dénoncé.

D’après son récit, elle a pu regagner son domicile grâce aux passants et une plainte a été déposée contre X ce jeudi matin. « J’ai procédé au retrait de mes puces », a confié l’artiste en pleurs.