Côte d’Ivoire : Tiken Jah Fakily et Général Makosso déboulonnent Henry Kona Bédié

Après que l’ancien président ivoirien, Henry Konan Bédié, a accepté de se porter candidat à l’investiture de son parti, le PDCI, pour la course à la présidentielle de 2020, plusieurs réactions ont été entendues, dont celles de la star Tiken Jah Fakoly et du pasteur Camille Makosso.

« (…) Oui chers représentants des structures du parti, je me sens, encore une fois, honoré par cet acte militant, fait de responsabilité, qui démontre votre engagement collectif à mes côtés et de la confiance que vous placez en moi », a déclaré Henri Konan Bédié, lorsque les membres de son parti lui ont demandé de se présenter pour briguer la magistrature suprême de la Côte d’Ivoire. Cette réponse se traduit en une déclaration de candidature à la présidentielle de 2020. Cette décision a choqué plus d’un dans le pays et certains n’ont pas mâché leurs mots pour s’en prendre au leader du PDCI-RDA.

Tiken Jah Fakoly

La réaction du reggae man a été sans détours, en ce qui concerne la décision de Bédié de briguer la magistrature suprême, en Côte d’Ivoire. »Quand il était au pouvoir, il a fait quoi? Bédié, c’est le président le plus vaurien de l’Afrique; il n’a jamais souffert. Donc il ne peut pas comprendre les difficultés des Ivoiriens », a indiqué Tiken Jah. Il poursuit son indignation et martèle que « j’apprends qu’il veut être candidat. Bédié veut être candidat; il veut être candidat où? En 2010, il n’a pas fui le débat? Il a fui le débat. On lui a dit de venir expliquer ce qu’il va faire pour les Ivoiriens, il a fui en donnant des arguments qui ne tiennent pas la route… Moi, je ne suis pas avec quelqu’un. Je suis avec la Côte d’Ivoire. Je suis avec les Ivoiriens ».

Makosso Camille

Tiken Jah n’était pas seul à s’indigner contre cette annonce de candidature de Bédié. Le pasteur Makosso Camille, très célèbre sur les réseaux sociaux, s’est aussi prononcé sur la question et selon lui, »c’est une question de génération ». Il exprime par là qu’il est temps qu’une nouvelle génération dirige le pays et apporte aussi sa contribution. « On est fatigué des vieux qui mettent le pays dans la merde. Moi, j’avais 15 ans, quand Bédié était président. J’ai 41 ans, il va encore être mon président. C’est que moi, je suis maudit. C’est foutaise… », a poursuivi général Makosso dans une vidéo sur Facebook.

Outre ces deux figures ivoiriennes, plusieurs citoyens se sont prononcés sur les réseaux sociaux, à propos de cette déclaration de candidature du chef du PDCI, Henry Konan Bédié, et pour la plupart, les commentaires ne sont pas tendres à l’égard de l’ancien président. Notons que l’actuel chef d’Etat, Alassane Ouattara, a décidé de ne pas se représenter à la prochaine consultation électorale, afin de laisser place à « une nouvelle génération » de dirigeants.