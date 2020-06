Côte d’Ivoire : Serge Beynaud au cœur d’une affaire de s&xtape

L’artiste du coupé-décalé, Serge Beynaud, est, depuis quelques jours, au cœur d’une polémique, dans laquelle il est accusé d’entretenir une liaison amoureuse avec sa danseuse, Zota. Une rumeur à laquelle la principale concernée à apporter des explications.

Artiste du coupé-décalé et promoteur de jeunes talents, Serge Beynaud est, depuis quelques jours, au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux. Le chanteur ivoirien est soupçonné d’avoir une relation plus que professionnelle avec sa danseuse, Zota. La jeune femme est l’une des dernières choriste de l’artiste. Loyale et dévouée envers son patron, Zota n’a jamais essayé d’embrasser une carrière musicale, au point de faire de l’ombre à son boss. Se contentant de son rôle de danseuse au sein de l’écurie de Beynaud, elle sillonne l’Afrique où elle est régulièrement sollicitée pour apporter son savoir-faire à de jeunes passionnés de la danse. Révélée au grand public dans le courant des années 2012, la charmante jeune dame faisait partie des trois virevoltantes danseuses de Serge Beynaud, au moment où ce dernier menait une farouche concurrence à DJ Arafat. Très populaire sur les réseaux sociaux, la danseuse compte plus de 1, 8 millions d’abonnés sur son compte Instagram.

Très complice avec Serge Beynaud, Zota n’a jamais eu une quelconque dispute avec son patron ou, tout au moins, rapportée par les médias. Une parfaite entente qui suscite quelques interrogations de plusieurs observateurs, qui suspectent une relation amoureuse entre les deux célébrités. Invitée, jeudi, sur l’émission peopl’Emik, Zota a apporté des précisons sur ses rapports avec Serge Beynaud. « Beynaud est, certes, mon patron, mais il est avant tout un grand-frère pour moi. Comme dans toutes les familles, les parents ont toujours un préféré. Il en est ainsi des danseurs de mon patron, Beynaud. C’est moi qui suis sa préférée. Contrairement à ce que l’on peut penser, il n’y a jamais eu de sexe entre Serge Beynaud et moi. Il ne m’a jamais proposé de coucher. Moi non plus, cela ne m’est jamais passé par la tête. Nous nous sommes trouvés dans certaines situations lors de nos tournées où nous étions obligés de partager le même lit. Oui, j’ai passé la nuit sur le même lit que Beynaud. Mais c’était la petite sœur et le grand-frère. Rien ne s’est passé entre lui et moi« , a clarifié la danseuse.