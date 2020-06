Côte d’Ivoire – présidentielle 2020: la révision de la liste électorale lancée!

En Côte d’Ivoire, la Commission électorale indépendante (CEI) a procédé ce mercredi 10 juin au lancement de l’opération révision de la liste électorale en vue de la présidentielle de 2020.

Au Lycée William Ponty de Yopougon, devant le coordonnateur résidant des nations unies, la représentante du PNUD et des représentants des Parti politiques, le président de la commission électorale indépendante a procédé au lancement officiel de l’opération de la révision de la liste électorale.

A LIRE AUSSI: Côte d’Ivoire: le PDCI retarde la désignation de son candidat à la présidentielle

« La révision de la liste électorale me semble l’une des étapes importantes du processus électoral. Seul votre inscription sur la liste électorale vous confère la qualité pour faire entendre vote voix et apporter votre suffrage le jour du scrutin. », a rappelé le juge Kuibiert Coulibaly, président de l’instance électorale.

A LIRE AUSSI: Côte d’Ivoire: « Le retour du président Gbagbo dans son pays est non négociable », Simone Gbagbo

Par ailleurs, cette opération lancée ce 10 juin prendra fin le 24 juin prochain sur l’ensemble du territoire national. Elle concerne notamment les nouveaux majeurs et les autres citoyens qui souhaitent apporter des modifications à leurs données personnelles ou désireuses de changer de lieu de vote.

Deux candidats déjà en lice!

Pour cette élection qui marquera un tournant dans la vie politique de la Côte d’Ivoire, deux personnalités ont déjà déclaré leur candidature. Il s’agit du premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Guillaume Soro, ancien chef du gouvernement et député en fonction. A ce jour, la candidature des deux hommes reste en suspens car, il résident tous deux à Paris pour deux raisons différentes.

Gon Coulibaly est convalescent alors que Soro est en exil depuis son retour avorté à Abidjan en décembre 2020. Mais dans l’opposition, la candidature du Sphinx de Daoukro, Henri Konan Bédié et de Laurent Gbagbo sont agitées. Ce qui est certain, les ivoiriens éliront un nouveau président pour succéder à Alassane Ouattara, « out » pour ce scrutin du 31 octobre prochain.