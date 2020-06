Côte D’Ivoire : plus d’une dizaine de soldats ivoiriens tués par des djihadistes

Douze soldats ivoiriens ont été tués et sept blessés dans une attaque à un poste frontière nord près du Burkina Faso tôt jeudi, a déclaré un officier supérieur du bureau d’état-major de l’armée, rapporte l’agence Reuters.

Deux autres gendarmes militaires seraient portés disparus et un assaillant a été tué. Les assaillants seraient venus du Burkina Faso, a déclaré l’officier, parlant à Reuters par téléphone. On ne sait pas encore qui a commis l’attaque de jeudi, qui a été la plus meurtrière en Côte d’Ivoire depuis que des hommes armés de la branche nord-africaine d’Al-Qaïda ont pris d’assaut la station balnéaire de Grand Bassam en mars 2016, faisant 19 morts.

La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso ont lancé le mois dernier une opération militaire conjointe pour lutter contre la menace croissante des djihadistes islamistes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique dans la région du Sahel. Ces dernières années, des groupes islamistes ayant des liens avec l’État islamique et al-Qaïda ont cherché à élargir leur influence en Afrique de l’Ouest en menant régulièrement des attaques meurtrières.

Les pays sans littoral du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont été les plus durement touchés en partie parce que leurs étendues désertiques non policées ont permis aux combattants de traverser les frontières sans être détectés.