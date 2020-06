Côte d’Ivoire: « Le retour du président Gbagbo dans son pays est non négociable », Simone Gbagbo

L’ex-première dame de la Côte d’Ivoire, Simone Ehivet Gbagbo, s’est prononcée, ce dimanche, sur l’actualité politique, dont le retour du président Laurent Gbagbo sur la terre de ses aïeux.

Reçue sur Afrique Média, Simone Ehivet Gbagbo a levé un coin de voile sur le probable retour du président Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire. Pour l’ex-députée, « le retour du président Gbagbo dans son pays est non négociable et que les discussions avec les tenants du pouvoir doivent être d’ordre pratiquement organisationnel« .

Sur la candidature du leader charismatique de la gauche à la prochaine élection présidentielle, la vice-présidente du Front populaire ivoirien apporte son soutien indéfectible. A l’en croire, le natif de Gagnoa est le candidat naturel du FPI. En cas de renonciation, le parti désignera un autre candidat à l’issue d’une convention des cadres et militants, précise-t-elle.

Gbagbo et Blé Goudé libres!

Accusés de crimes contre l’humanité et crimes de guerre lors de la crise post-électorale de 2010-2011, l’ex-opposant au régime de Félix Houphouët-Boigny et son filleul, Charles Blé Goudé, ont été acquittés et libérés par la CPI. Cette décision de la chambre d’appel de la cour pénale internationale rabat les cartes sur l’échiquier politique ivoirien, à cinq mois de la présidentielle. Si officiellement le silence règne au FPI, la candidature de Gbagbo est perçue comme une pièce maîtresse pour aller à l’alternance politique en 2020.

Les cas Konan Bédié et Gon Coulibaly!

Mais il faudra également compter avec la probable candidature d’Henri Konan Bédié, ancien président et héritier politique de Félix Houphouët-Boigny. Dans la mouvance, Gon Coulibaly, Premier ministre du pays, est désigné pour porter le flambeau de la coalition gouvernementale chapeautée par Alassane Ouattara. Mais son hospitalisation à Paris, depuis début mai, sème le doute sur ses capacités à diriger la Côte d’Ivoire, et par ricochet, remettre en cause les plans du RHDP.