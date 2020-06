Côte d’Ivoire : « Le retour de Gbagbo pourrait être le catalyseur des négociations », Thabo Mbeki

La levée des restrictions liées à la libération de Laurent Gbagbo, ex-président de la Côte d’Ivoire, et de Charles Blé Goudé, son ancien ministre de la jeunesse, est, pour un ancien président africain, un pas vers la réconciliation dans ce pays ouest-africain.

« Le retour possible de l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, en Côte d’Ivoire, après son acquittement pour crimes contre l’humanité, pourrait bien être le catalyseur des négociations dans ce pays », a déclaré l’ancien chef d’Etat sud-africain, Thabo Mbeki. Il a insisté sur le fait que ce « pourrait très bien être le moment où, enfin, les Ivoiriens se réuniront pour négocier et convenir d’un nouvel ordre pour leur pays, qui garantirait, en effet, la démocratie, la paix, la réconciliation nationale et l’unité nationale ».

Mbeki a donc appelé les différentes considérations politiques du pays des éléphants, en l’occurrence les autorités, à faire preuve de courage pour mettre fin à la division et la tension ambiante dans le pays. « Le moment est venu pour les dirigeants de la Cote d’Ivoire de saisir courageusement le moment de franchir le Rubicon ! », a déclaré l’homme d’Etat sud-africain. Rappelons que, plus tôt, la semaine dernière, la Cour pénale internationale a décidé de lever certaines des restrictions liées à la libération des deux personnalités ivoiriennes, dont celle liée à l’interdiction de rentrer en Côte d’Ivoire. Les deux hommes pourraient donc retrouver leur terre natale, après plusieurs années.