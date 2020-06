Côte d’Ivoire: « Je tends la main au président Alassane Ouattara », Charles Blé Goudé

Le président du COJEP, Charles Blé Goudé, espère retourner sur la terre de ses aïeux, avant la présidentielle de 2020. Dans un entretien accordé à un média étranger, l’ex-ministre de la jeunesse a tendu la main aux autorités ivoiriennes.

Acquitté et libre de tout mouvement, Charles Blé Goudé, tout comme Laurent Gbagbo, est désormais préoccupé par son retour en Côte d’Ivoire. Pour l’ex-cadre de la Fesci, le retour en Côte d’Ivoire contribuera à donner un coup d’accélérateur au processus de réconciliation en cours dans le pays. Et dans ce cadre, le « Général de la Rue » dit tendre la main au président Alssane Ouattara pour que ce dernier facilite son retour en terre ivoirienne.

« Je compte rentrer chez moi et je pense que tout cela se discute, vu les contacts que je suis entrain de prendre, on discutera. Si ça aboutit, tant mieux, si ça n’a pas abouti, on continuera toujours de parler ». Je tends la main au président Ouattara et toute son équipe. Il y a un temps pour se battre, il y a également un temps pour faire la paix. Alors, j’ai bon espoir que les autorités ivoiriennes saisiront la chance de la CPI, sachant que le temps est arrivé pour qu’on tourne cette page sombre de l’histoire », a déclaré Blé Goudé.

Gbagbo candidat à la présidentielle?

La décision de se présenter à la présidentielle est exclusive au leader de la gauche ivoirienne. De sa position de collaborateur du président Gbagbo, Blé Goudé se dit prêt à accompagner le chef du FPI, si ce dernier se lançait dans la course présidentielle.

Accusés de crimes de guerre et crime contre l’humanité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés par la justice internationale. La semaine écoulée, la chambre d’appel de la CPI a levé les restrictions imposées aux ex-pensionnaires de la prison de Scheveningen.