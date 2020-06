Côte d’Ivoire: il sauve in extremis deux dames prises au piège par les eaux en furie (Vidéo)

Les inondations meurtrières à Abidjan ces derniers jours ont donné l’occasion à un jeune guinéen de mettre son savoir faire en secourisme au service de la nation ivoirienne. Le jeune homme de 28 ans a été reçu par le le ministre ivoirien de la Défense Hamed Bakayoko.

De fortes pluies ont provoqué des inondations dans de nombreux quartiers de la capitale économique ivoirienne, ces derniers jours. Dans le quartier de Riviera Parlmeraie où la furie des courants d’eaux a dicté sa loi, un jeune guinéen n’a pas hésité à sauver deux dames bloquées par les eaux, le 25 juin.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on aperçoit le jeune altruiste s’avancer vers un véhicule 4*4 immobilisé par le courant d’eau. Il parvient à faire sortir les deux occupants du véhicule et les faire parvenir à un endroit ou le courant d’eau est moins fort. Tout ceci sous le regard de quelques curieux qui ont immortalisé l’acte de bravoure.

Les satisfecits du Ministre Hamed Bakayoko

Suite à la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, le Ministre d’Etat, Ministre ivoirien de la défense, Hamed Bakayoko, a lancé un appel pour rechercher le jeune homme pour le féliciter et l’encourager pour son acte de bravoure. Ce 26 juin, l’autorité a effectivement reçu l’humanitaire chez lui. « En signe de respect, et de considération, j’avais envie de te voir, te connaître et évidemment en tant qu’autorité politique et administrative t’accompagner dans ce que tu souhaites », a déclaré Hamed Bakayoko.

Rues transformées en torrents, maisons inondées : des pluies diluviennes ont frappé jeudi 25 juin Abidjan, la capitale économique ivoirienne, faisant trois morts et causant d’importants dégâts. Ces morts s’ajoutent aux 16 autres survenues au cours d’un glissement de terrain une semaine auparavant. Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la saison des pluies à Abidjan, qui commence en mai et dure généralement jusqu’à la fin juillet.