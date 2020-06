Côte d’Ivoire: cité dans une affaire de trafic de drogue, le ministre Hamed Bakayoko porte plainte

En Côte d’Ivoire, le ministre d’Etat, Hamed Bakayoko, va saisir la justice pour laver son honneur, après avoir été cité dans une enquête de supposé trafic de drogue.

Il a enfin réagi! Le ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko, est sorti de son mutisme pour annoncer des poursuites judiciaires contre deux journalistes, qui l’ont cité dans une enquête sur un supposé trafic de drogue.

« Je n’ai pas pour habitude de réagir à des allégations portées contre moi sur les réseaux sociaux. Mais je me vois contraint de le faire aujourd’hui, suite à une publication sur une prétendue enquête de deux journalistes, Messieurs Ibekwe Nicholas et Daan Bauwens« , a écrit le Premier ministre par intérim, dans un communiqué rendu public, ce lundi 8 juin.

Pour le ministre, ces allégations vont à l’encontre de ses principes de vie et sont de nature à jeter du discrédit sur son pays, en raison des fonctions qu’il exerce. « Dans mes charges de Ministre de la sécurité en Côte d’Ivoire, pendant plus de 07 ans et celles actuelles de la Défense, les résultats obtenus dans la lutte contre la drogue sont mondialement reconnus« , poursuit le ministre.

Alors que rien n’est encore clair au sein de la coalition gouvernementale, dans le cadre de la présidentielle 2020, Hamed Bakayoko pourrait également constituer une pièce de rechange pour le RHDP en cas d’indisponibilité définitive du chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, toujours en évacuation sanitaire dans l’Hexagone.