Côte d’Ivoire – Attaque de Kafolo : le chef des assaillants arrêté

Au moment où les forces armées ivoiriennes rendent hommage aux soldats morts, lors de l’attaque du 11 juin à Kafolo, le ministre de la défense a annoncé l’arrestation du chef des terroristes.

Prenant part à la cérémonie d’hommage, initiée par l’armée, aux 13 militaires et gendarmes, tués lors de l’attaque terroriste dans le nord de la Côte d’Ivoire, au nouveau camp militaire d’Akouédo, le ministre de la défense a fait une annonce rassurante. Selon lui, plusieurs de ceux qui ont mené ou pris part à l’attaque sont déjà sous les verrous. Le ministre révèle également que « le chef du commando, qui a mené l’action, a été pris, hier (dimanche), et, avec les investigations, nous irons plus loin ».

Ce nouveau développement est, sans aucun doute, un événement de taille pour les forces de défense et de sécurité, mais aussi une ouverture vers l’identification du groupe ou organisation, qui a réellement mené l’attaque, non encore revendiquée. Pour rappel, 13 soldats et gendarmes ivoiriens, en poste à la frontière ivoiro-burkinabé, ont été tués, lorsque leur campement a été pris pour cible dans une violente attaque terroriste, le 11 juin dernier, à Kafolo. Les enquêtes continuent, selon les autorités.