Côte d’Ivoire : Alain Lobognon menace de ne plus se nourrir s’il n’est pas libéré

Alain Lobognon annonce qu’il commencera une grève de la faim, le premier juillet prochain, pour protester contre sa détention, depuis le 10 mars, à la prison d’Agboville.

La décision de l’ex-ministre des sports de Côte d’Ivoire de faire une grève de la faim intervient, dans le cadre de la protestation contre sa détention et celle des proches de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, qu’il considère comme « arbitrairement détenus ». Dans une lettre qu’il a adressée au ministre de la Justice, Sansan Kambilé, et rapportée par Connectionivoirienne.com, Lobognon indique que « j’ai adressé une correspondance à M. Kambilé, l’informant de ma décision irrévocable d’entamer une grève de la faim, à compter du 1er juillet ».

L’homme politique ivoirien souligne que sa décision d’observer une grève de la faim est prise dans le « but de réclamer ma libération et celles de tous les prisonniers politiques arbitrairement et illégalement détenus, malgré les décisions de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP) et l’Union interparlementaire, appelant à libérer les cadres de Générations et peuples et solidaires (GPS), arrêtés le 23 décembre pour leur soutien à la candidature de Soro Guillaume, à la présidentielle d’octobre ». Il poursuit en expliquant que « les prisons sont les nouveaux foyers de propagation de la Covid-19 » ; faisant référence au frère cadet de Guillaume Soro, Simon, qui a été testé positif au coronavirus, pendant son incarcération.