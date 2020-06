Coronavirus : Vladimir poutine tacle les Etats Unis dans la gestion de la pandémie

Dans une interview, le président russe, Vladimir Poutine s’est prononcé sur la gestion de l’épidémie du Coronavirus dans son pays et aussi aux Etats Unis. Il a indiqué, que la Russie a fait une meilleure gestion de la maladie que Washington, rapporte la CGTN.

Poutine a souligné que la Russie a enregistré des pertes minimes liées au coronavirus et qu’on ne pouvait pas en dire autant des Etats Unis où, selon lui, les intérêts politiques des partis s’opposaient. Avec 528 964 cas confirmés, la Russie a le troisième plus grand nombre d’infections après le Brésil et les États-Unis. Cependant, contrairement aux deux premiers pays, la Russie n’a officiellement fait état que de 6 948 morts, bien inférieur à celui de nombreux autres pays, dont les États-Unis qui ont fait plus de 115 000 morts. Cependant, la véracité des statistiques russes a parfois fait l’objet de vifs débats.

« Nous travaillons plutôt bien et sortons de cette situation avec le coronavirus en toute confiance et, avec des pertes minimes … Mais aux États-Unis, cela ne se produit pas », a déclaré M. Poutine à la télévision d’État.

Le système politique russe a mieux géré la crise que son homologue américain, car les autorités fédérales et régionales ont travaillé en équipe sans désaccord, contrairement à celles des États-Unis, a déclaré M. Poutine. « Je ne peux pas imaginer quelqu’un dans le gouvernement (russe) ou les régions disant que nous n’allons pas faire ce que le gouvernement ou le président disent », a-t-il dit. « Il me semble que le problème (aux États-Unis) est que le groupe, dans ce cas les intérêts des partis, sont placés au-dessus de ceux de la société dans son ensemble, au-dessus des intérêts du peuple ». Le virus avait révélé ce qu’il a appelé de profondes crises internes qui remontaient à la victoire électorale du président américain Donald Trump et aux efforts de ses rivaux pour saper sa légitimité.