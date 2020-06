Coronavirus : un premier médicament commence à faire ses preuves

Selon des résultats, des chercheurs en Angleterre indiquent avoir les premières preuves d’un médicament, qui peut améliorer la survie des personnes infectées de la Covid-19.

Les résultats ont été annoncés du jour au lendemain et les chercheurs ont déclaré qu’ils les publieraient bientôt. Selon des informations diffusées par les médias, il serait question d’un stéroïde bon marché et largement disponible appelé dexaméthasone qui a réduit les décès jusqu’à un tiers chez les patients hospitalisés et gravement malades. L’étude a été menée sur 2 104 patients sélectionnés au hasard et les résultats obtenus ont été comparés à ceux de 4 321 patients recevant uniquement les soins habituels. Le médicament a été administré par voie orale ou par voie intraveineuse.

Au bout de 28 jours, il avait réduit les décès de 35% chez les patients qui avaient besoin d’un traitement avec des appareils respiratoires et de 20% chez ceux qui n’avaient besoin que d’oxygène supplémentaire. Par contre, il n’a pas semblé aider les patients moins malades. « Il s’agit d’un résultat extrêmement bienvenu », a déclaré un responsable de l’étude, Peter Horby, de l’Université d’Oxford, dans un communiqué. « Le bénéfice de survie est clair et important chez les patients qui sont suffisamment malades pour nécessiter un traitement à l’oxygène, de sorte que la dexaméthasone devrait désormais devenir la norme de soins chez ces patients. La dexaméthasone est peu coûteuse, en vente libre, et peut être utilisée immédiatement pour sauver des vies dans le monde entier. »

Sauver des milliers de vies dans le monde

- Advertisement -

Même si le médicament n’aide que dans les cas graves, «d’innombrables vies seront sauvées dans le monde», a déclaré Nick Cammack de Wellcome, un organisme de bienfaisance britannique qui soutient la recherche scientifique. « La dexaméthasone doit maintenant être déployée et accessible par des milliers de patients gravement malades dans le monde », a déclaré Cammack, qui n’a joué aucun rôle dans l’étude. « Il est très abordable, facile à fabriquer, peut être étendu rapidement et ne nécessite qu’une petite dose. » Les médicaments stéroïdiens réduisent l’inflammation, qui se développe parfois chez les patients Covid-19 lorsque le système immunitaire réagit de manière excessive pour combattre l’infection.

Cette réaction excessive peut s’avérer fatale, donc les médecins ont testé des stéroïdes et d’autres anti-inflammatoires chez ces patients. L’Organisation mondiale de la santé déconseille d’utiliser des stéroïdes plus tôt au cours de la maladie, car ils peuvent ralentir le temps jusqu’à ce que les patients éliminent le virus. Les chercheurs ont estimé que le médicament empêcherait un décès pour huit patients traités lors de respirations et un pour 25 patients avec de l’oxygène supplémentaire uniquement. Il s’agit de la même étude qui a montré plus tôt ce mois-ci que l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, ne fonctionnait pas contre le coronavirus.