Coronavirus : un cas positif à Tottenham

C’est une nouvelle qui risque de jeter le doute chez les dirigeants du foot anglais, qui militent pour la reprise de la Premier League, à l’arrêt depuis trois mois. Les différents tests de dépistage au coronavirus, réalisés sur l’ensemble des joueurs du championnat anglais, en début de semaine, ont enfin donné leur verdict. Sur 1 197 tests effectués, un s’est révélé positif; un joueur de Tottenham. « Nous avons été informés par la Premier League qu’une personne était positive à la COVID-19, suite à la dernière série de tests effectués dans notre centre d’entraînement« , ont déclaré les Spurs dans un communiqué.

« En raison du secret médical, le nom de la personne ne sera pas divulgué », a fait savoir le club londonien, qui précise que la personne, asymptomatique, va être isolée sept jours, conformément au protocole, avant de subir d’autres tests.

We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 3, 2020