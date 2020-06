Coronavirus : près de 21 000 cas confirmés et 7 109 guéris au Nigéria

Le Nigéria lorgne la barre des 21 000 cas confirmés de coronavirus, avec 675 nouveaux cas découvert en 24 heures, a annoncé, dimanche soir, l’agence de contrôle des maladies (NCDC).

Épicentre du coronavirus en Afrique de l’ouest, le Nigéria continue de comptabiliser le nombre de cas positifs de la maladie. Selon le dernier bilan établi, lundi soir, par l’agence de contrôle des maladies (NCDC), 675 nouvelles contagions ont été enregistrées dans le pays. Des chiffres qui portent désormais le bilan à 20 911, depuis le début de la pandémie. Pour ce qui est du nombre de décès, le bilan fait état de 525 morts, soit une augmentation de 12 décès, en une journée. On note, cependant, une légère hausse des cas guéris, avec 7 109 personnes rétablies contre 6 581, il y a deux semaines. Etat le plus peuplé, Lagos compte le plus grand nombre de cas, avec 288 infectés, ces dernières 24 heures.

Le NCDC a déclaré qu’aucun État du Nigéria ne peut prétendre être exempt de COVID-19. L’agence a exhorté les États à intensifier leurs efforts pour le strict respect des mesures préventives.

Apparu pour la première fois en Chine, le coronavirus a déjà fait plus de 460 000 décès, pour plus de 9 millions de cas positifs et environ 4 465 425 personnes guéries. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la Covid-19 avec plus de 119 975 morts et plus de 2 280 912 cas, devant le Brésil (plus de 1 083 341 cas recensés et 50 617 morts) et la Russie (584 680 cas et 8 111 décès). En Afrique, le dernier bilan publié, dimanche 21 juin, faisait état de 298 370 cas confirmés de coronavirus, pour 7 944 décès sur l’ensemble du continent. L’Afrique du Sud est le pays le plus touché, avec 92 681 cas recensés, devant l’Egypte et le Nigeria.