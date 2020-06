Coronavirus : près de 13 000 cas positifs au Nigéria

Le Nigeria a enregistré 315 nouveaux cas de coronavirus, portant le bilan à près de 13 000, a annoncé, lundi soir, l’agence de contrôle des maladies (NCDC).

Le nombre de contaminations au coronavirus ne cesse d’augmenter au Nigéria. Selon l’agence de contrôle des maladies (NCDC), 315 nouveaux cas ont été enregistrés, ces dernières 24 heures. Des chiffres qui portent à 12 801, le total des personnes infectées dans le pays. Sur ces cas récents, l’État de Lagos a décompté 128 malades, le territoire de la capitale fédérale a enregistré 34 cas, l’État de Rivers en a enregistré 32, l’État d’Edo a enregistré 28 cas, l’État d’Oyo a enregistré 22 cas, l’État de Kaduna en a enregistré 20 et l’État de Gombe, 13.

Les autres Etats également touchés sont Ogun avec 08 nouveaux cas, l’État de Delta et celui de Kwara en ont chacun 07 cas. L’État du Plateau et celui de Kano ont recensé 05 cas chacun. Bauchi en a 04 et l’État de Katsina, 02. À l’heure actuelle, 12 801 personnes ont été testées positives au Nigéria avec 4 040 patients guéris et 361 décès enregistrés.

Le gouvernement de l’État de Lagos a déclaré que, compte tenu de l’augmentation actuelle du nombre de cas de coronavirus, les églises, mosquées et autres centres de culte pourraient rester fermés dans l’État. Cette décision est devenue nécessaire à la suite d’un désaccord non résolu sur les protocoles et les directives entre le gouverneur de Lagos et les chefs religieux de sa cité. Depuis le 1er juin, le Nigéria a levé l’interdiction d’ouverture des mosquées et églises dans le pays, sur la base des directives et protocoles convenus avec les gouvernements des États. L’Etat central a aussi opté pour le dépistage systématique à travers tout le pays. Une mesure qui va permettre au groupe de travail sur le coronavirus de comprendre l’étendue de la propagation du virus dans le pays, afin d’assurer une planification et une fourniture adéquates des aides sociales, indique son président, Boss Mustapha, qui déplore toutefois le faible taux de dépistage constaté dans le sud-est du pays.