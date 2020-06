Coronavirus : plus de 23 000 cas confirmés et 8 253 guéris au Nigéria

Le Nigéria a dépassé la barre des 23 000 cas confirmés de coronavirus, avec 684 nouveaux cas découvert en 24 heures, a annoncé, vendredi soir, l’agence de contrôle des maladies (NCDC).

Le Nigéria poursuit sa funeste ascension avec de nouveaux cas confirmés au coronavirus. Selon un dernier bilan établi, vendredi soir, par l’agence de contrôle des maladies (NCDC), le pays compte désormais 23 298 cas positifs, dont 684, ces dernières 24 heures. Jeudi soir, le NCDC avait recensé 22 614 infections avec un pic de 594 cas en une journée. Pour ce qui est du nombre de décès, le bilan fait état de 554 morts, soit une hausse de 05, par rapport à jeudi. Pareil pour les cas de guérison, qui sont passés de 7 822 à 8 253, depuis le début de la pandémie. Etat le plus peuplé du Nigéria, Lagos compte le plus grand nombre de cas, avec 259 nouveaux malades recensés, ces dernières heures, suivi d’Oyo (76) et Katsina (69).

Tous les Etats nigérians ont déjà déclaré, au moins, un cas, depuis le début de la pandémie. Au cours de la dernière semaine, des États, comme Oyo, Delta et Ogun, ont signalé un nombre croissant d’infections, quotidiennement. Lagos a enregistré, lundi, le chiffre quotidien le plus élevé de l’infection et demeure l’épicentre de la maladie dans le pays. En outre, l’État d’Oyo a signalé, cette semaine, son cas confirmé le plus élevé, depuis le début de l’épidémie. Pendant ce temps, des États, comme Kogi, Jigawa et Taraba, n’ont signalé aucun nouveau cas, depuis plus d’une semaine.

Alors que le nombre croissant de nouveaux cas de COVID-19 continue de peser sur le système de soins de santé du pays, en particulier en ce qui concerne le nombre de lits, l’Etat central a déclaré qu’il a établi des centres de soutien communautaire dans les zones à forte charge. Il a également désapprouvé l’utilisation des écrans faciaux en remplacement des masques faciaux, conseillant que les écrans faciaux ne devraient être utilisés qu’en plus de porter des masques et non en remplacement.

A l’échelle mondiale, la pandémie du coronavirus a touché 9.801.958 personnes et fait au total 494.181 morts. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la Covid-19, avec plus de 127.114 morts et plus de 2.523.374 cas, devant le Brésil (1.274.974 cas recensés et 55.961) et la Russie (619.936 cas et 8.770 décès). L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. L’Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent africain où le nombre de nouveaux cas flambe. Le pays compte 124.590 cas recensés, ce samedi 27 juin, et 2.340 morts (+48).