Coronavirus : plus de 20 millions de personnes infectées aux Etats-Unis (CDC)

Les experts gouvernementaux pensent que plus de 20 millions d’Américains auraient pu contracter le coronavirus, 10 fois plus que le nombre officiel, ce qui indique que de nombreuses personnes, sans symptômes, ont ou ont eu la maladie, ont déclaré de hauts responsables de l’administration américaine.

« Il est clair que de nombreuses personnes dans ce pays sont toujours sensibles », a déclaré, jeudi, le Dr Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). « Notre meilleure estimation en ce moment est que, pour chaque cas signalé, il y a en fait 10 autres infections ». Les cas ont augmenté à travers les États-Unis d’au moins 39 818, jeudi, la plus forte augmentation d’un jour de la pandémie, portant les cas d’infection à 2,5 millions. Les responsables savent, depuis longtemps, que des millions de personnes ont été infectées et sont asymptomatiques et que de nombreux cas ont manqué en raison de lacunes dans les tests.

Vingt millions d’infections signifient qu’environ six pour cent des 331 millions d’habitants du pays ont été infectés. « Il y a un nombre énorme de personnes qui sont encore vulnérables », a déclaré le Dr Joshua Sharfstein, vice-doyen de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. « Cela reste une maladie potentiellement mortelle. C’est une lancée de dés pour tous ceux qui contractent la maladie. De plus, vous lancez les dés pour d’autres personnes à qui vous pouvez donner le virus. »