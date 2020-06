Coronavirus : plus de 19 000 cas positifs au Nigéria

Le Nigéria a dépassé la barre des 19 000 cas confirmés au coronavirus, avec 667 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, a annoncé, vendredi soir, l’agence de contrôle des maladies (NCDC).

Épicentre du coronavirus en Afrique de l’ouest, le Nigéria continue de comptabiliser le nombre de cas positifs au coronavirus. Selon le dernier bilan établi, vendredi soir, par l’agence de contrôle des maladies (NCDC), 667 nouvelles contagions ont été enregistrées dans le pays. Des chiffres qui portent désormais le bilan à 19 147, depuis le début de la pandémie. Pour ce qui est du nombre de décès, le bilan fait état de 487 morts, soit une augmentation de 12 décès en une journée. On note, cependant, une forte hausse des cas guéris, avec 6 581 personnes rétablies contre 6 307, vendredi.

Etat le plus peuplé du Nigéria, Lagos compte le plus grand nombre de cas, avec 281 cas en 24 heures. En tenant compte uniquement du dernier bilan, l’Etat d’Abia seconde Lagos, avec 48 cas, suivi d’Oyo avec 45 cas. A ce jour, le Nigéria compte 19 147 cas de Covid-19 pour 487 décès et 6 307 guéris. A l’échelle mondiale, le dernier bilan fait état de 8 681 357 de cas confirmés pour 460 366 décès et 4 261 263 guéris. Avec 2 266 693 de personnes infectées, les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la maladie, avec 120 899 morts, depuis le début de la pandémie.

Jeudi, le gouvernement nigérian a exhorté sa population à se préparer pour les jours difficiles à venir, étant donné que les cas d’infection par le coronavirus continuent d’augmenter. Selon la presse locale, près de 80% des personnes infectées ne seraient pas dans les centres d’isolement. L’Etat central a également averti que l’effet d’une transmission accrue de la maladie se manifesterait dans trois semaines par une augmentation des décès dus à la pandémie, ajoutant que le risque d’infection est désormais plus élevé