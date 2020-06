Coronavirus : plus de 16 650 cas positifs au Nigéria

573 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures au Nigéria, portant le bilan à 16 658, depuis le début de la pandémie, a annoncé l’agence de contrôle des maladies (NCDC).

Épicentre du coronavirus en Afrique de l’ouest, le Nigéria continue de comptabiliser le nombre de cas positifs au coronavirus. Selon le dernier bilan établi, lundi soir, par l’agence de contrôle des maladies (NCDC), 573 nouvelles contagions ont été enregistrées dans le pays. Des chiffres qui portent désormais le bilan à 16 658, depuis le début de la pandémie. Pour ce qui est du nombre de décès, le bilan fait état de 424 morts, soit une augmentation de plus de 100 décès, en dix jours. On note cependant une forte hausse des cas guéris avec 5 349 personnes rétablies contre 3 535, le 5 juin.

Etat le plus peuplé du Nigéria, Lagos compte le plus grand nombre de cas, avec 276 nouveaux malades recensés, lundi soir. En tenant compte uniquement du dernier bilan, l’Etat de Rivers seconde Lagos, avec 103 cas, suivi d’Oyo avec 68 cas. A ce jour, le Nigéria compte 16 658 cas de Covid-19 pour 424 décès et 5 349 guéris.

L’Etat nigérian a mis en garde les gouverneurs des Etats fédéraux contre la réouverture des écoles, affirmant qu’il est encore trop tôt de lever le confinement. Les gouverneurs sont également appelés à se lancer dans des tests communautaires plus larges, à appliquer les règles sur la distanciation sociale, à renforcer l’engagement communautaire et la communication des risques et à prêter attention aux lieux de grands rassemblements.