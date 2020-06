Coronavirus : plus de 11 500 cas positifs au Nigéria

Le Nigéria a enregistré 350 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le nombre total d’infections, dans le pays, à 11 516, a indiqué, jeudi soir, l’agence de contrôle des maladies (NCDC).

Au Nigéria, le coronavirus semble décider à poursuivre sa funeste ascension. Selon un dernier bilan établi, jeudi soir, par l’agence de contrôle des maladies (NCDC), le pays compte 11 516 cas positifs, dont 350, ces dernières 24 heures. De mardi à jeudi, plus de 800 personnes infectées ont été recensées, faisant du Nigéria, l’épicentre de la maladie en Afrique de l’ouest. Pour ce qui est du nombre de décès, le bilan fait état de 323 morts, dont 9 en 24 heures. Pareil pour les cas de guérison, qui sont passés de 3 239 à 3 535, depuis le début de la pandémie.

Etat le plus peuplé du Nigéria, Lagos compte le plus grand nombre de cas, avec 102 nouveaux malades recensés, jeudi soir. En tenant compte uniquement du dernier bilan, l’Etat d’Ogun seconde Lagos, avec 34 cas, suivi de FCT (Abuja) avec 29 cas. A ce jour, le Nigéria compte 11 516 cas de Covid-19 pour 323 décès et 3 516 guéris.

Le gouvernement de l’État de Lagos a déclaré que, compte tenu de l’augmentation actuelle du nombre de cas de coronavirus, les églises, mosquées et autres centres de culte pourraient rester fermés dans l’État. Cette décision est devenue nécessaire à la suite d’un désaccord non résolu sur les protocoles et les directives entre le gouverneur de Lagos et les chefs religieux de sa cité. Lundi, l’Etat central avait levé l’interdiction d’ouverture des mosquées et églises dans le pays, sur la base des directives et protocoles convenus avec les gouvernements des États.