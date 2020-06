Coronavirus : plus de 106 000 décès aux Etats-Unis

743 nouveaux décès dus au coronavirus ont été enregistrés, au cours des dernières 24 heures aux Etats-Unis, portant le bilan à plus de 106 000, depuis le début de la pandémie.

Malgré le ralentissement des cas de contagion au coronavirus enregistrés aux Etats-Unis, le pays détient toujours le record du nombre de décès dus à la pandémie dans le monde. Rien qu’au cours des dernières heures, 743 personnes supplémentaires sont décédées de la maladie. Des chiffres qui portent le bilan à 106 550 décès, depuis le début de la pandémie. Selon des chiffres enregistrés quotidiennement par l’Université Johns Hopkins, basée à Baltimore (est), jusqu’à mardi matin, les États-Unis ont signalé plus de 1,8 million de cas de contagion pour plus de 410 000 personnes guéries.

À l’échelle mondiale, selon l’agence de presse AFP, la pandémie de Covid-19 a déjà fait plus de 373 000 morts et infecté plus de 6,2 millions de personnes, dans 196 pays et territoires. Environ 2,6 millions de patients ont été considérés comme guéris.