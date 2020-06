Coronavirus : plus de 1000 cas positifs au Niger

Le Niger a dépassé la barre des 1000 cas confirmés au coronavirus, avec un nouveau cas enregistré dimanche, a annoncé, le ministère de la santé publique.

Le Niger continue de comptabiliser le nombre de cas positifs au coronavirus. Dimanche, un nouveau cas a été recensé dans le pays. Un cas qui porte le bilan à 1036 depuis le début de la pandémie. Selon le ministère de la santé publique, le patient est un cas importé. Il a été découvert suite à une série de tests effectués sur 113 cas suspects. Selon le communiqué publié à cet effet, le total des cas confirmés positifs au coronavirus au Niger est de 1036 dont 911 cas de guérisons, 58 cas en cours de traitements et 67 cas de décès.

Apparu pour la première fois en Chine, le coronavirus a déjà fait plus de 460 000 décès pour plus de 9 millions de cas positifs et 4 465 425 personnes guéries. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par le Covid-19 avec 119 975 morts au total et 2 280 912 cas devant le Brésil (1 083 341 cas recensés et 50 617 morts) et la Russie (584 680 cas et 8 111 décès). En Afrique, le dernier bilan publié dimanche 21 juin faisait état de 298 370 cas confirmés de coronavirus, pour 7 944 décès sur l’ensemble du continent. L’Afrique du Sud est le pays le plus touché avec 92 681 cas recensés devant l’Egypte et le Nigeria.

Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), la pandémie du coronavirus continue de s’accélérer. « Il a fallu plus de trois mois pour que le premier million de cas soit signalé, le dernier million de cas a été signalé en seulement huit jours« , a rappelé ce lundi Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, avant d’ajouter : « Nous savons que la pandémie est bien plus qu’une crise sanitaire, c’est une crise économique, sociale et, dans de nombreux pays, politique. Ses effets se feront sentir sur des décennies« .