Coronavirus : plus de 10 000 cas confirmés au Nigéria

Le Nigéria a enregistré 307 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le nombre total d’infections, dans le pays, à 10 162, a indiqué, dimanche soir, l’agence de contrôle des maladies (NCDC).

La chute du nombre de cas confirmés de coronavirus en Europe n’a visiblement pas d’impact sur le continent africain, qui empile chaque jours les personnes atteintes de la maladie. Au Nigéria, les chiffres semblent décider à poursuivre leur ascension avec 307 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. De jeudi à dimanche, le pays a connu un nombre record de plus de 1 000 cas, passant de 8 915 à 10 162 personnes atteintes. Pour ce qui est du nombre de décès, le bilan actuel est de 287 contre 259, il y a quatre jours, soit une augmentation de 28 cas. On note cependant une légère hausse du nombre de personnes rétablies avec plus de 400 cas libérés, entre jeudi et dimanche.

Etat le plus peuplé du Nigéria, Lagos compte le plus grand nombre de cas avec 188 malades, ces dernières heures. En tenant compte uniquement du bilan du dimanche soir, l’Etat d’Abuja (FCT) seconde Lagos avec 44 cas, suivi d’Ogun avec 19 cas. A ce jour, le Nigéria compte 10 162 cas de Covid-19 pour 287 décès et 3 007 guéris.

Le gouvernement nigérian envisage d’utiliser les écoles et les hôtels comme centres d’isolement pour les patients atteints de COVID-19, si le besoin se fait sentir. Le ministre de la Santé, Osagie Ehanire, a déclaré que le Nigeria compte actuellement plus de 112 centres de traitement et d’isolement dans les 35 États et FCT avec plus de 5 000 lits.