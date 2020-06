Coronavirus : le pire de la pandémie est encore à venir

Alors que le monde commence à constater une baisse du taux d’infection au Coronavirus, surtout en Europe et dans certaines parties des États-Unis, d’autres régions du monde sont sous une propagation accrue de la pandémie, et il est à craindre une nouvelle vague de contamination.

Plus tôt ce mois, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué que « bien que la situation en Europe s’améliore, elle s’aggrave à l’échelle mondiale ». Cette déclaration est due au fait qu’en Amérique latine, la situation devient particulièrement inquiétante alors même que les scientifiques affirment que le pic des infections est encore à des semaines. Ailleurs, le retour progressif à la vie normale est en cours, mais les dirigeants restent prudents, car craignant une deuxième vague de la maladie. Mais en Amérique latine, l’OMS a clairement indiqué que la première phase de la pandémie se poursuit.

Selon un rapport de Huffpost, la situation au Brésil est particulièrement préoccupante, a déclaré, cette semaine, la directrice de l’Organisation panaméricaine de la Santé, Carissa Etienne. Le pays est l’un des plus touchés au monde, avec près d’un million de cas confirmés et près de 50 000 décès, selon des chercheurs de l’Université Johns Hopkins, juste derrière les États-Unis. En tant que plus grand pays d’Amérique latine, le Brésil représente environ un quart des 4 millions de cas de coronavirus dans la région, et environ un quart des décès, et le taux d’infection augmente. Une analyse récente du groupe COVID-19 Brésil, une initiative réunissant des scientifiques d’universités et de centres de recherche brésiliens et de l’Université Johns Hopkins, a révélé que le Brésil a le taux de croissance le plus élevé de cas confirmés au monde.