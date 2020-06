Coronavirus : le Nigéria pourrait compter les morts par centaines dans les 3 prochaines semaines

Les autorités nigérianes ont averti le pays de l’éventualité que le Nigéria ne commence à compter des morts de Coronavirus, par centaines au cours des trois prochaines semaines, alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter, rapporte le Daily Post.

Le Nigéria est l’un des pays africains les plus touchés par l’épidémie de Coronavirus. Le pays comptabilise en tout 19 808 cas confirmés de la maladie selon une annonce du Nigeria Center for Disease Control (NCDC), dimanche. Le président du Groupe présidentiel sur le COVID-19, Boss Mustapha, a expliqué que les chiffres augmentaient, car la capacité de test avait été augmentée. Il a également souligné que le Nigéria n’était pas encore entré dans la deuxième vague de la pandémie.

«Les chiffres que vous voyez maintenant reflètent la capacité de test du pays. Nous avons intensifié les tests. De à peu près deux centres, nous en avons maintenant plus de 30 et ainsi, les résultats sont les chiffres que vous voyez maintenant. Le résultat sera une augmentation du nombre de victimes au cours des trois prochaines semaines, quand elles commenceront à se manifester », a-t-il déclaré. Plus de 500 personnes sont déjà mortes de la maladie dans le pays d’Afrique de l’ouest.