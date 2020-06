Coronavirus : le Nigéria lorgne la barre des 25 000 cas positifs

490 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au Nigéria, portant le bilan à plus de 24 500, a annoncé, dimanche soir, l’agence de contrôle des maladies (NCDC).

Alors que de plus en plus de pasteurs nigérians mettent la pression sur l’Etat central pour la réouverture des lieux de culte, de nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés dans le pays. Selon le dernier bilan établi, dimanche soir, par l’agence de contrôle des maladies (NCDC), 490 nouveaux cas positifs ont été recensés. Des chiffres qui portent désormais le bilan total à 24 567, depuis le début de la pandémie. Samedi, le NCDC a comptabilisé 779 nouveaux patients, un record.

A ce jour, le Nigéria compte officiellement 565 décès, dont 9, en 24 heures, et 9 007 personnes guéries. Etat le plus peuplé du Nigéria, Lagos compte le plus grand nombre de cas, avec 118 nouveaux malades recensés, ces dernières heures, suivi de Delta (84) et d’Ebony (68). La courbe de contagion établie, dimanche, montre que Lagos est l’Etat le plus dévasté par la pandémie, avec 10 144 cas, suivi de FCT – 1 792, Oyo – 1 306, Kano – 1 200, Rivers – 1 056, Edo – 962, Delta – 912, Ogun –782, Kaduna – 703, Katsina – 549, Bauchi – 500, Gombe – 492, Borno – 486, Ebonyi – 395, Plateau – 337, Jigawa – 317, Imo – 303, Abia – 302, Enugu – 261, Ondo – 244, Kwara – 217, Nasarawa – 206, Bayelsa – 185, Sokoto – 151, Osun – 116, Akwa Ibom – 86, Adamawa – 84, Niger – 84, Kebbi – 76, Zamfara – 76, Anambra – 71, Yobe – 59 , Benue – 47, Ekiti – 43, Taraba! – 19 et Kogi – 4.

Alors que le nombre croissant de nouveaux cas de COVID-19 continue de peser sur le système de soins de santé du pays, en particulier en ce qui concerne le nombre de lits, l’Etat central a déclaré qu’il a établi des centres de soutien communautaires dans les zones à forte charge. Il a également désapprouvé l’utilisation des écrans faciaux en remplacement des masques faciaux, conseillant que les écrans faciaux ne devraient être utilisés qu’en plus de porter des masques, et non en remplacement.

A l’échelle mondiale, la pandémie du coronavirus a touché plus de 10 millions de personnes et fait plus de 500 000 morts. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la Covid-19, avec plus de 125 000 morts, devant le Brésil et la Russie. L’épidémie se développe en Afrique et continue de progresser. L’Afrique du Sud est le berceau de la pandémie sur le continent africain où le nombre de nouveaux cas flambe.