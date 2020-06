Coronavirus : le Nigéria lorgne la barre des 11 000 cas confirmés

241 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au Nigéria, portant le bilan à près de 11 000, a annoncé, mardi soir, l’agence de contrôle des maladies (NCDC).

Épicentre du coronavirus en Afrique de l’ouest, le Nigéria vient d’établir un nouveau record en nombre de cas confirmés. Le pays de Buhari atteint désormais les 10 819 cas d’infection, avec 241 nouvelles contagions, ces dernières 24 heures. Des chiffres en constante évolution, avec 10 162 cas, dimanche, et 8 915, jeudi. Pour ce qui est du nombre de décès, le bilan fait état de 314 morts contre 287, il y a 96 heures. Pareil pour les cas de guérison, qui sont passés de 3 007 à 3 239, depuis le début de la pandémie.

Etat le plus peuplé du Nigéria, Lagos compte le plus grand nombre de cas, avec 142 malades, ces dernières heures. En tenant compte uniquement du bilan du mardi soir, l’Etat d’OYO seconde Lagos, avec 15 cas, suivi de FCT (Abuja) avec 19 cas. A ce jour, le Nigéria compte 10 819 cas de Covid-19? pour 314 décès et 3 239 guéris.

Le gouvernement de l’État de Lagos a déclaré que, compte tenu de l’augmentation actuelle du nombre de cas de coronavirus, les églises, les mosquées et autres centres de culte pourraient rester fermés dans l’État. Cette décision est devenue nécessaire à la suite d’un désaccord non résolu sur les protocoles et les directives entre le gouverneur de Lagos et les chefs religieux de sa cité. Lundi, l’Etat central avait levé l’interdiction d’ouverture des mosquées et des églises dans le pays, sur la base des directives et protocoles convenus avec les gouvernements des États. Selon le commissaire aux Affaires intérieures de Lagos, Anofiu Elegushi, « même avant la déclaration du gouvernement fédéral, nous avons eu une série de réunions avec les chefs religieux, nous en avons même une avec la Commission de sécurité. Envisager la possibilité de réouverture des maisons religieuses (…) Nous en avons également eu un avec les chefs des deux confessions et je tiens à vous dire catégoriquement qu’à cette réunion, la possibilité de rouvrir des maisons religieuses a été totalement exclue ».