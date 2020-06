Coronavirus: le déconfinement fait entrer le monde dans « une phase dangereuse » (OMS)

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a alerté sur le danger que constitue le déconfinement, qui se poursuit à travers le monde. Ce vendredi, Dr Tedros a prévenu les dirigeants sur la montée des nouveaux cas dans le monde.

Le déconfinement est à l’ordre du jour dans de nombreux pays touchés par la pandémie de coronavirus, mais cela fait entrer le monde dans une « phase dangereuse », a mis en garde, vendredi, l’Organisation mondiale de la santé. « Le virus continue de se propager rapidement, il reste mortel et la plupart des personnes restent exposées », a averti le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’éthiopien a admis que « beaucoup de gens sont évidemment fatigués de rester chez eux. Les pays sont désireux de rouvrir leur société et leur économie« , mais la fin des mesures de confinement ou de restriction à la mobilité font « entrer le monde dans une phase nouvelle et dangereuse« . Cette déclaration survient alors que plusieurs Etats réfléchissent à leur plan de relance économique. En Europe, en Amérique comme en Asie, le risque d’une seconde vague de contamination est de plus en plus évoquée.

Nombre de cas record en 24H!

Selon le chef de l’OMS, ses services ont recensé, jeudi, plus de 150.000 nouveaux cas, un record sur une seule journée, depuis le début de l’épidémie, ce qui fait craindre une résurgence de la maladie, partie de Wuhan, depuis 2019.