Coronavirus: le Brésil franchit la barre d’un million de contaminations

Le Brésil a dépassé, vendredi, le cap du million de cas confirmés de covid-19. Le pays de Jair Bolsonaro devient le deuxième Etat au monde à battre ce triste record, après les USA.

Selon le ministre de la santé, le Brésil a franchi le cap d’un million de contaminations. Cette barre a été atteinte après 54.771 nouveaux cas d’infection recensés en 24H. En effet, le plus grand pays d’Amérique latine compte au total 1.032.913 cas de contamination et s’aligne désormais derrière les Etats-Unis, pays le plus touché.

Au même moment, le nombre de morts est passé à 48.954 décès, après 1.206 morts supplémentaires en 24 heures. Selon le ministère, la plus forte progression en 24 heures de cas de contamination était d’un peu plus de 34.000, un chiffre atteint le 16 juin.

L’épidémie progresse dans le pays, alors que le président Jair Bolsonaro appelle les gouverneurs à déconfiner. En moins de deux mois, trois ministres ont quitté son gouvernement, signe de discorde profonde dans la gestion de la crise épiédémiologue.