Coronavirus : le bilan de la pandémie dans le monde (17 juin 2020)

Le nombre de cas confirmés au coronavirus (COVID-19) dans le monde a dépassé 8 millions, selon le dernier bilan établi par l’université Johns Hopkins.

Selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins, plus de 8 millions de personnes ont été confirmées avoir le coronavirus dans le monde, pour plus de 3,8 millions de personnes rétablies et au moins 435 662 sont décédées. Les États-Unis, le Brésil et le Royaume-Uni ont signalé le plus de décès. L’université américaine, une référence dans le domaine, affirme que les États-Unis ont enregistré plus de 2,1 millions de cas confirmés mardi, avec un nombre de morts de plus de 118 000.

Au Nigéria, 35 États et le territoire de la capitale fédérale (FCT) ont désormais enregistré au moins un cas confirmé de virus. Le géant ouest-africain totalise actuellement 17 148 cas confirmés pour 455 décès et 5 623 personnes guéries. Avec 572 cas positifs et 9 décès, le Bénin reste l’un des pays africains les moins touchés par la pandémie.

Le Brésil compte 888 271 cas et 43 959 décès. Selon les données, c’est le deuxième pays au taux de mortalité le plus élevé au monde. La Russie compte 544 725 cas et 7 274 décès, suivie par l’Inde avec 343 091 cas et 9 900 décès. Le Royaume-Uni compte 299 594 cas et 42 054 décès; soit le nombre de décès le plus élevé d’Europe et maintenant le troisième au monde. L’Espagne a 244 328 cas et 27 136 décès, tandis que l’Italie a 237 290 cas et 34 371 décès.

Le Pérou, la France, l’Iran, l’Allemagne, le Chili, la Turquie, le Mexique, le Pakistan, l’Arabie saoudite, le Canada et le Bangladesh sont les autres nations les plus touchées par la maladies, devant la Chine, où l’épidémie a été signalée pour la première fois l’année dernière.

La Chine compte 84 378 cas et 4 638 décès. Les autorités chinoises ont fermé a fermé certains quartiers de Pékin après une nouvelle série de cas et ont limité les déplacements vers d’autres régions. La Nouvelle-Zélande a enregistré ses premiers cas depuis des semaines lorsque deux voyageurs en provenance du Royaume-Uni se sont révélés positifs. Les Philippines ont commencé à rouvrir leur économie après un blocage de près de trois mois. Les Philippines comptent 26 781 cas confirmés de virus et 1 103 décès, selon les données de Johns Hopkins.