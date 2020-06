Coronavirus : la Russie dépasse la barre des 500 000 cas positifs

8 779 nouveaux cas d’infection dus au coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, en Russie, faisant passer le bilan à plus de 500 000, depuis le début de la pandémie.

8 779 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés en Russie au cours des dernières 24 heures, et le nombre total de cas a dépassé 500 000, annonce le Centre opérationnel russe de lutte contre les pandémies. Sur ces cas positifs, 3 235 sont des patients asymptomatiques. Ville la plus touchée du pays, Moscou compte, à ce jour, plus de 200 000 personnes infectées, dont 724 au cours des dernières heures.

Au cours des dernières 24 heures, 174 personnes sont décédées et 8 367 patients se sont rétablis et ont obtenu leur congé. Hier, les autorités russes ont annoncé environ 8 404 nouveaux cas. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, 502 436 personnes ont été diagnostiquées, dont 6 332 sont décédées et plus de 261 000 se sont rétablies.

Selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé, plus de 7,4 millions de cas d’infection à la Covid-19 ont été enregistrés dans le monde. 419 382 personnes sont mortes et 3 792 036 se sont rétablies.