Coronavirus : la réaction de Novak Djokovic après être testé positif

La star du tennis, Novak Djokovich, a été testée positive au coronavirus, a informé, ce mardi, le sportif dans un communiqué sur ses canaux officiels. La femme du joueur a aussi été testée positive.

Novak Djokovich a communiqué, ce mardi, avoir été atteint du coronavirus. Le numéro 1 mondial a participé, la semaine dernière, au tournoi »Adria Tour », compétition au cours de laquelle le joueur aurait été infecté. Cela fait de lui le quatrième joueur à avoir annoncé son infection, après Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki. « Dès que nous sommes rentrés à Belgrade, nous avons effectué le test qui s’est avéré positif, pour moi comme pour mon épouse, Jelena. Nos enfants, eux, ont été déclarés négatifs. Cette tournée a été pensée pour aider les joueurs de cette région, confirmés ou en devenir. Tout ce que nous avons fait devait servir à unir et à partager un message de solidarité. C’était une idée philanthropique, dont l’intention était d’aider les gens dans le besoin et ça m’a réchauffé le coeur de voir que le public avait répondu présent », a déclaré le joueur.

« Nous avons organisé ce tournoi à un moment où la force de l’épidémie baissait, pensant que les conditions étaient réunies. Malheureusement, le virus est toujours présent et il va nous falloir apprendre à vivre avec. Je suis profondément désolé de chacun de ces nouveaux cas. J’espère que personne n’aura de complications et que tout le monde finira par se porter bien. Je vais rester à l’isolement pendant les prochains, quatorze jours, et me faire à nouveau tester dans cinq jours », a-t-il précisé.