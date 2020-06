Coronavirus : la France et l’Allemagne apportent un financement record à l’OMS

A l’opposé des Etats-Unis, qui blâment l’Organisation mondiale de la santé et suspendent leur participation financière, la France et l’Allemagne ont exprimé, jeudi, leur soutien politique et financier à l’Organisation, rapporte la CGTN.

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’exprimant lors d’une conférence de presse, à Genève, a déclaré que l’agence, critiquée par les États-Unis pour avoir ralenti la lutte contre la pandémie de Coronavirus, obtenait le soutien financier et politique, dont elle avait besoin. La France et l’Allemagne ont décidé d’apporter un soutien financier à l’organisation en apportant un financement record d’un demi-milliard d’euros, cette année. Cette contribution vient à un moment où l’OMS en avait besoin, car ayant perdu le plus gros contributeur, les Etats Unis. Le président américain, Donald Trump, a déclaré, le mois dernier, que les États-Unis coupaient les liens avec l’OMS, mais il n’a toujours pas officiellement informé l’agence des Nations Unies.

En avril, le président a ordonné à son administration de suspendre le financement de l’OMS, ce qui a provoqué une condamnation mondiale. Les politiciens, les médias et les médecins, qui luttent contre la pandémie, sont consternés et inquiets des conséquences que cela entraînera. Richard Horton, rédacteur en chef du journal médical britannique, The Lancet, a déclaré que la décision était un « crime contre l’humanité » dans son tweet. Les États-Unis sont le plus grand donateur global de l’OMS, basée à Genève, contribuant à plus de 400 millions de dollars américains, en 2019, soit environ 15% de son budget.