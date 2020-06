Coronavirus: Céline Dion annonce une très mauvaise nouvelle à ses fans

Céline Dion a annoncé une bien mauvaise nouvelle à ses millions de fans, sur les réseaux sociaux : elle ne remontera pas sur scène en 2020. Tous les spectacles de sa tournée Courage sont reportés en 2021 à cause de la pandémie de COVID-19.

Les millions de fans de Céline Dion, tout comme la star, ont donc été déçus de devoir reporter leur moment ensemble. Mais comme la chanteuse l’a annoncé dans une publication sur Twitter, la tournée internationale « Courage World Tour » va pouvoir reprendre avec de nouvelles dates, dont deux en Belgique.

Céline Dion Courage World Tour to resume in 2021! Rescheduled show dates announced for Europe, who’s going to be there ?💫 / La tournée mondiale Courage reprendra en 2021! Qui sera des nôtres ? 💫- Team Céline

— Celine Dion (@celinedion) June 10, 2020