Coronavirus : « ce n’est même pas près d’être terminé … le pire reste à venir », OMS

L’organisation mondiale de la santé a fait le bilan à mi-chemin de la pandémie de coronavirus. Lundi, l’agence de santé a averti que le mal sera encore là pour longtemps tant qu’une atmosphère de division persisterait dans le monde.

Six mois après le début du Coronavirus, le monde entier pleure plus d’un demi-million de morts avec une dizaine de millions de personnes infectées. A mi-parcours cette année, le patron de l’OMS a fait un bilan partiel et a appelé au redoublement des efforts dans la lutte contre la maladie. « Il y a six mois, aucun de nous n’aurait pu imaginer comment notre monde et nos vies seraient bouleversés par ce nouveau virus », a déclaré le chef de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’un briefing virtuel. Il a souligné le besoin de toute l’humanité que cette maladie soit contrôlée et éradiquée et a souligné qu’il faut, pour cela, faire preuve de générosité et d’humilité.

« Nous voulons tous que ce soit fini. Nous voulons tous continuer notre vie. Mais la dure réalité est que ce n’est même pas près d’être terminé. Bien que de nombreux pays aient fait des progrès, la pandémie s’accélère à l’échelle mondiale. Nous sommes tous dans le même bateau, et nous sommes tous là pour le long terme. Nous aurons besoin de réserves de résilience, de patience, d’humilité et de générosité encore plus importantes dans les mois à venir. Nous avons déjà tellement perdu mais nous ne pouvons pas perdre espoir », a déclaré le chef de l’OMS.

Ghebreyesus a aussi souligné que l’arrivée de cette maladie a révélé le meilleur et le pire humanité. Il pointe du doigt, les différents actes de solidarité et de générosité de plusieurs Etats et aussi des actes cruels de politisation et de désinformation de certains qui ont créé une atmosphère de division et de méfiance dans le monde. « Le pire reste à venir. Je suis désolé de le dire », a-t-il déclaré. « Avec ce genre d’environnement et de conditions, nous craignons le pire », a avertis Tedros.