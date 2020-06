Coronavirus au Nigéria : 745 cas en 24 H, un nouveau record

Le nombre total de cas de coronavirus au Nigéria est passé à 18 480, après que 745 nouvelles infections ont été enregistrées jeudi.

Les 2 745 nouveaux cas ont été enregistrés à Lagos, Kano, Katsina, Jigawa, Kaduna, Borno, Bauchi, FCT, Edo, Oyo, Adamawa, Bauchi, Ogun, Ekiti, Osun, Benue, Niger, Zamfara. Selon l’agence nigériane de contrôle des maladies, 280 des cas ont été recensés à Lagos, 103 à Oyo, 72 à Ebonyi, 60 à FCT. Les autres Etats qui ont aussi dénombré de nouveaux cas sont Imo (46), Edo (34), Delta (33), Rivers (25), Kaduna (23) Ondo (16), Katsina (12), Kano (10), Bauchj (8), Borno (7), Kwara (5), Gombo (4), Sokoto (2), Enugu (2), Yobe (1), Osun (1), Nasawara. Pour ce qui est du nombre de décès, le bilan fait état de 475 morts, soit une hausse de 20, par rapport à mercredi. Pareil pour les cas de guérison, qui sont passés de 5 623 à 6 307, depuis le début de la pandémie.

Face à cette nouvelle vague de contaminations, le gouvernement fédéral a promis de verrouiller à nouveau certaines parties du pays. De même, le coordinateur national du groupe de travail présidentiel (PTF) sur la covid-19, le Dr Sani Aliyu, a déclaré que l’assouplissement du verrouillage n’était pas une autorisation pour revenir sur les mesures de protection émises précédemment, ajoutant que toutes les mesures devraient continuer à être utilisées comme un paquet de protections pour que la guerre contre covid-19 ne soit pas perdue à mi-chemin. «Il y a un plus grand risque d’infection maintenant que le verrouillage a été assoupli et que les gens choisissent d’ignorer les directives de sécurité mises en place pour contenir la propagation de la COVID-19« , a-t-il souligné, jeudi, au cours d’un point de presse sur la pandémie. «Il ne fait aucun doute que de nombreuses transmissions communautaires se produisent et continuent d’augmenter à travers les États. Plus que jamais, si vous sortez, vous êtes plus susceptibles d’attraper la COVID-19 qu’auparavant« , a-t-il ajouté.