Coronavirus au Nigéria : 649 cas confirmés en 24 heures

Le nombre total de cas de coronavirus au Nigéria est passé à 22 020, après que 649 nouvelles infections ont été enregistrées, mercredi.

Les 649 nouveaux cas ont été enregistrés à Lagos, Oyo, Plateau, Delta, Abia, Kaduna, Ogun, Edo, Akwa Ibom, Kwara, territoire de la capitale fédérale (FCT), Enugu, Niger, Adamawa, Bayelsa, Osun, Bauchi, Anambra, Gombe, Sokoto, Imo et Kano. Selon l’agence nigériane de contrôle des maladies, 250 des cas ont été recensés à Lagos, 100 à Oyo, 40 à Plateau, 40 à Delta, 28 à Abia. Les autres Etats qui ont aussi dénombré de nouveaux cas sont Kaduna (27), Ogun (22), Edo (20), Akwa Ibom (18), Kwara (17), FCT (17), Enugu (14), Niger (13), Adamawa (13), Bayelsa (7), Osun (6), Bauchi (6), Anambra (4), Gombe (3), Sokoto (2), Imo (1) et Kano (1). Pour ce qui est du nombre de décès, le bilan fait état de 542 morts, dont neuf en 24 heures. Pareil pour les cas de guérison, qui sont actuellement de 7 613 contre 7 338, mardi. « 22 020 cas ont été confirmés, 7 613 cas ont été libérés et 542 décès ont été enregistrés dans 35 États et le territoire de la capitale fédérale», a indiqué le NCDC sur son compte Twitter.

Tous les Etats nigérians ont déjà déclaré, au moins, un cas, depuis le début de la pandémie. Au cours de la dernière semaine, des États comme Oyo, Delta et Ogun, ont signalé un nombre croissant d’infections, quotidiennement. Lagos a enregistré, lundi, le chiffre quotidien le plus élevé de l’infection et demeure l’épicentre de la maladie dans le pays. En outre, l’État d’Oyo a signalé, cette semaine, son cas confirmé le plus élevé, depuis le début de l’épidémie. Pendant ce temps, des États, comme Kogi, Jigawa et Taraba, n’ont signalé aucun nouveau cas, depuis plus d’une semaine.

- Advertisement -

La courbe de contagion établie, mercredi soir, montre que Lagos est l’Etat le plus dévasté par la pandémie, avec 9 324 cas signalés, depuis le début de l’épidémie, suivi de FCT – 1 207, Kano – 1 191, Oyo – 1 155, Rivers – 930, Edo – 817, Ogun – 721, Kaduna – 635, Delta – 609, Bauchi – 488, Gombe – 482, Borno – 477, Katsina – 434, Jigawa – 317, Ebonyi – 264, Plateau – 293, Imo – 247, Abia – 280, Nasarawa – 193, Kwara – 217, Sokoto – 140, Ondo – 162, Bayelsa – 184, Enugu – 174, Zamfara – 76, Kebbi – 67, Osun – 73, Anambra – 70, Niger – 79, Yobe – 56, Osun – 67, Akwa Ibom – 83, Adamawa – 58, Benue – 47, Ekiti – 35, Taraba – 18, Taraba – 18 et Kogi – 3.