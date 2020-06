Clara Morgane topless en robe transparente, hypnotise la toile (photo)

View this post on Instagram

Vivez comme vous l’entendez, consacrez votre temps à ce qui vous semble essentiel, exprimez vos sentiments, prenez soin des vôtres, de vos amis, prenez le temps d’être heureux. Vous ne pouvez décider de votre mort mais vous pouvez décider de votre façon de vivre. Votre temps est précieux. Si chacun vivait de cette façon, il y aurait moins de haine, moins de violence. Ça paraît simple, comme une évidence et pourtant …