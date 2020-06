Chine : la nouvelle loi sur la sécurité de Hong Kong adoptée sur fond de tensions

La loi controversée sur la sécurité de Hong Kong a été adoptée par les parlementaires chinois. Cette loi accroît les pouvoirs de la Chine et sa présence policière à Hong Kong.

Selon un rapport de The Independent, citant les médias locaux, la législation, qui représente le plus grand changement dans le statut autonome de Hong Kong, depuis le retour de la ville en Chine par la Grande – Bretagne, a été approuvée à l’unanimité lors d’une réunion de la commission permanente du Parlement chinois, mardi. La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré qu’il n’était pas approprié de commenter les informations pendant la réunion du Comité permanent, mais qu’une fois la loi adoptée, «mes hauts fonctionnaires et moi-même ferons de notre mieux pour répondre aux questions de tout le monde».

Tous les détails de la nouvelle loi devraient être annoncés dans les médias d’État chinois, plus tard dans la journée, mais un projet de document a déclaré qu’il interdirait les activités subversives et sécessionnistes et permettrait à Pékin de créer un bureau de la sécurité nationale à Hong Kong pour la première fois. L’éminent activiste de Hong Kong, Joshua Wong, a déclaré aux journalistes que la nouvelle loi était « radicale » et « mal définie », et que son adoption « marque la fin de Hong Kong que le monde connaissait auparavant ». D’autres personnalités de l’opposition ont condamné la législation. « Nous n’accepterons jamais l’adoption de la loi, même si elle est si accablante », a déclaré le président du Parti démocrate Wu Chi-wai.