Chelsea-Manchester City : quels onze de départ pour Guardiola et Lampard?

Le dernier match de la 31è journée de Premier League mettra aux prises, ce soir, Chelsea et Manchester City. Un choc des titans entre deux équipes aux objectifs différents.

Quatrième au classement, à seulement deux points d’avance sur Manchester United (5è), Chelsea défie, ce soir, Manchester City, dans l’espoir de conserver son maigre avantage sur les Red Devils. Les Blues visent, cette saison, une place en Ligue des champions, et sont condamnés à engranger le maximum de points, lors du décompte final. Pour cette rencontre, Frank Lampard sera simplement privé de Fikayo Tomori et Callum Hudson-Odoi. N’Golo Kanté et Olivier Giroud sont pressentis pour débuter.

La compo probable de Chelsea : Kepa – Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso – Kante, Jorginho, Kovacic – Willian, Giroud, Pulisic

De son côté, Manchester City va tenter de consolider sa deuxième place au classement. Les Citizens sont déjà hors course pour le titre, déjà acquis à Liverpool, mais pourraient retarder l’échéance des Reds, en cas de victoire. Pour ce match, Pep Guardiola sera privé de son buteur, Sergio Agüero, touché au genou gauche face à Burnley, lundi et opéré. En toute logique, Gabriel Jesus devrait le remplacer en pointe, ce soir. Benjamin Mendy et Aymeric Laporte pourraient, eux aussi, démarrer.

La compo probable de City : Ederson – Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy – De Bruyne, Rodri, Gündogan – Mahrez, Jesus, Sterling