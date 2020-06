Charlotte Dipanda: ses révélations sur sa complicité avec le chanteur Singuila

Charlotte Dipanda a fait des révélations sur sa relation avec le chanteur Singuila. Les confidences ont été faites à l’occasion d’une session live sur les réseaux sociaux.

Charlotte Dipanda et Singuilla se sont considérablement rapprochés lors de l’émission “The voice Afrique francophone”. Selon les deux artistes, leur rapprochement ne repose aucunement sur une quelconque attirance ou un désir de se mettre en couple. Mais leur complicité a suscité de vives interrogations. « Elle et moi, on s’aime beaucoup trop pour se mettre en couple. Ça risquerait d’être catastrophique. Dès l’instant qu’on se met en couple, on commence à beaucoup plus juger, contrôler, diriger. Je ne nous le souhaite pas. Est-ce que mes parents vont me laisser épouser ma sœur ? ils vont me gifler », avait ironisé, à l’époque, Singuila.

A l’en croire, ils s’apprécient positivement et ils ont ont développé, l’un pour l’autre, une certaine fraternité. Tout récemment, Charlotte Dipanda a décidé d’éclairer l’opinion publique sur la nature de sa relation avec Singuila. «Faudrait demander à Singuila aussi mais pour ma part il s’est passé quelque chose . j’ai rencontré quelqu’un et ça a marché tout de suite, c’était étincelant. Pourtant, avant The Voice, je ne connaissais pas Singuila personnellement », a-t-elle expliqué. Selon elle, juste avant d’aller à Johannesburg, elle avait croisé Singuila à l’Olympia et il y avait de nombreux artistes camerounais, mais comme il ne la connaissait pas à l’époque, il l’a snobé. « Quelques mois après, on s’est croisé à Johannesburg sur ce projet (The Voice). Je pense que c’est quelque chose d’inexplicable. J’ai rencontré un artiste, y’a eu quelque chose qui est arrivé», a-t-elle révélé à ses fans.