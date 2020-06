« Cet homme est le véritable propriétaire de mes seins », Teni sous le charme de Wizkid

Visiblement sous le charme de Wizkid, Teni ne rate aucune occasion pour chanter la gloire de la star nigériane. La chanteuse compositrice, qui voit Starboy comme une source d’inspiration, est prête à tout donner à ce dernier, y compris sa poitrine.

Teni ne manque pas de mot, quand il s’agit de parler de Wizkid. La chanteuse nigériane est très fan de l’artiste à qui elle voue une certain respect. Habituée de propos à polémique sur les réseaux sociaux, la go se laisse parfois aller à des confidences un peu osées sur son idole. En effet, tout récemment, l’interprète de « Case » a lâché un tweet dans lequel elle disait en toute franchise ce qu’elle pense de Wizkid. Selon elle, la star nigériane est une véritable source d’inspiration et c’est lui qui l’a motivée à enregistrer sa chanson « Uyo Meyo ». Mais comble de tout, la chanteuse précise, à la fin de son post, que sa poitrine appartient désormais à Starboy. « Wizkid a toujours été une inspiration pour ma musique !! Il m’a motivée à enregistrer un tube comme Uyo Meyo. Cet homme est le véritable propriétaire de ma poitrine », a posté l’artiste sur son compte officiel.

- Advertisement -

Révélée au monde en 2017, grâce à son tube à succès « Fargin », Teni, de son vrai nom Teniola Apata, a commencé à gagner en notoriété avec les sorties de « Askamaya », « Affaire » et « Uyo Meyo ». « Askamaya » a été classé 15ème sur la liste de fin d’année de MTV Base des 20 meilleures pistes Naija, les plus chaudes de 2018. Teni a remporté le titre de recrue de l’année aux Headies Awards 2018 et le prix, le plus prometteur à regarder aux Nigeria Entertainment Awards 2018. Elle a également remporté le prix du meilleur nouvel artiste au Soundcity MVP Awards Festival 2018. NotJustOk l’a classée huitième sur sa liste des 10 artistes les plus chauds du Nigeria. Elle a été inscrite sur la liste du Premium Times des six stars nigérianes de l’évasion, sensations virales de 2018.