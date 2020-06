« C’est l’un des meilleurs du monde », Samuel Eto’o réclame un peu plus de reconnaissance à Luis Suarez

L’ancien attaquant du FC Barcelone, Samuel Eto’O, a salué le jeu de l’attaquant Luis Suarez. Le Camerounais a demandé aux dirigeants Blaugrana, ainsi qu’aux fans, de donner plus de reconnaissance au joueur, alors que plusieurs bruits de couloir, quant à l’arrivée de Lautaro Martinez en attaque, font du chemin depuis longtemps.

« Luis est toujours Luis, il est l’un des meilleurs joueurs du monde dans sa position. Lautaro se porte très bien, mais les gens ont tendance à oublier l’histoire récente. Luis a écrit l’histoire du Barça et du football et nous devons l’admettre. Cela ne signifie pas que de nouveaux joueurs ne doivent pas être recrutés, mais il ne faut pas oublier les grands », a déclaré le Camerounais dans le programme Tot Costa de la Catalunya Radion dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

🗣️ Eto'o on Suarez: "He’s making an incredible story with Barcelona. It is obvious that Barca have to reinforce themselves, but it is not necessary to take away the stripes of a general.

"Luis is a general, he is a captain, and he cannot be demoted." 🙅‍♂️

[Catalunya Radio] pic.twitter.com/BbWzg3TTQ0

