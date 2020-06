Ce que représentent le « génie » Abedi Pele et Samuel Eto’o pour l’entraîneur allemand Otto Pfister

Otto Pfister, l’ancien entraîneur du Cameroun et du Ghana, a désigné les joueurs les plus remarquables qu’il ait jamais dirigés dans sa carrière. L’allemand de 82 ans a jeté son dévolu sur Abedi Ayew Pele et Samuel Eto’o.

L’ancien entraîneur en chef de l’équipe nationale du Ghana, Otto Pfister, a qualifié Abedi Ayew Pelé de génie et de l’un des plus grands meneurs de jeu que le football ait jamais connu. Aujourd’hui à la retraite, Otto Pfister – dont le style vestimentaire est devenu une tendance de la mode au Ghana – a entraîné les Black Stars, de 1992 à 1993, et a mené l’équipe en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, en 1992.

Sans aucun doute, l’un des plus grands succès de l’Allemagne en matière d’exportation d’entraîneurs, Pfister a été élu manager africain de l’année, en 1992. L’Allemand a désigné Abedi Pelé et Samuel Eto’o comme les plus grands joueurs qu’il a eu le privilège de diriger.

« Samuel Eto’o et Abedi Pelé sont absolument au top », a déclaré M. Pfister sur Ghana Web. « Mais on ne peut pas dire qu’Abedi est meilleur qu’Eto’o ou qu’Eto’o est meilleur qu’Abedi, parce qu’ils ne jouent pas au même poste ». « Samuel Eto’o était un attaquant de premier plan, à son époque, il était l’un des meilleurs attaquants du monde », a ajouté le tacticien à la retraite. « Mais Abedi Pelé, à son poste, était pour moi un génie. Il était si fort, il avait des compétences, il avait de l’anticipation, il pouvait marquer. »

Pfister a conduit le Ghana vers une deuxième place lors de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de 1992 (AFCON), après avoir remporté la Coupe du monde des moins de 17 ans de la FIFA, en 1991, avec le Ghana. L’ancien entraîneur de la Côte d’Ivoire, du Togo et de la République démocratique du Congo a également conduit le Cameroun à la deuxième place, lors de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, 2008.