Candidature à la tête de l’OMC: Eloi Laourou lâché par son pays le Bénin

Eloi Laourou n’a pas le soutien de son pays pour aller au bout dans son ambition de prendre la tête de la Direction de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Aux dernières nouvelles, le Bénin a préféré soutenir la candidature de la nigériane Ngozi Okonjo-Iweala au détriment de celle d’Eloi Laourou, Ambassadeur permanent représentant du Bénin à Genève.

Selon les informations rapportées par Ekétinfo, le Bénin a adressé vendredi dernier un courrier à plusieurs Institutions pour notifier son vœux de soutenir la candidature de Ngozi Okonjo-Iweala. Par cet acte, le pays retire la candidature de son représentant Eloi Laourou. Les autorités béninoises dans leur courrier auraient justifié la décision par la volonté de l’Union Africaine de présenter une candidature, celle de la nigériane Ngozi Okonjo-Iweala.

En dehors de Ngozi Okonjo-Iweala, d’autres prétendants lorgnent le fauteuil de l’actuel Directeur Général de l’OMC, Roberto Azevedo. Il s’agit du Mexicain Jesús Seade Kuri et de l’Égyptien Abdel-Hamid Mamdouh. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est une organisation internationale qui s’occupe des règles régissant le commerce entre les pays, à travers des Accords pour aider les producteurs de marchandises et de services, les exportateurs et les importateurs à mener leurs activités.