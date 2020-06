Cameroun: trois faux ”Samuel Eto’o” mis aux arrêts

Trois faux ”Samuel Eto’o” ont été arrêtés aux Cameroun. Ils sont soupçonnés d’avoir escroqué des centaines de personnes.

Le journaliste sportif, Martin Camus Mimb, a annoncé l’arrestation de trois personnes, se faisant passer pour l’international camerounais, Samuel Eto’o. « Ils opéraient depuis Foumban, à l’ouest du Cameroun, et usurpaient l’identité de Samuel Eto’o pour abuser des gens sur les réseaux sociaux. Voilà où conduit le génie au service de la bêtise et de la facilité », a-t-il expliqué. Ému par cette nouvelle, Samuel Eto’o, ancienne star de Barcelone, a saisi son compte Instagram pour promettre une fin douloureuse à tous ceux qui jouent à ces « jeux ». « Pour ceux qui sont encore en liberté, c’est une question de temps«, dit-il.

Selon la presse camerounaise, après leurs arrestations, les trois hommes ont été transférés à la Direction de la Police Judiciaire de Bonajo, à Douala, où ils répondront des chefs d’accusation en lien avec la cybercriminalité et cyberescroquerie. Pour rappel, depuis plusieurs années, des personnes utilisent le profil du célèbre footballeur, Eto’o Fils, pour des fins d’escroquerie. D’après une victime, elle a été contactée par un internaute via Facebook avec un compte au nom de Samuel Eto’o. « Ils demandent ensuite le numéro de téléphone WhatsApp de la cible pour échanger plus amplement. Afin de rassurer celle-ci, ils l’appellent en vidéo et l’internaute voit en vidéo Samuel Eto’o mais la voix est en décalage avec la vidéo et n’est pas celle de Samuel Eto’o », a-t-elle raconté.